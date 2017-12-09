Stat: Ümraniye Belediyesi

Hakemler: Ramazan Keleş, Murat Şener, Burak Cansız

Ümraniyespor: Burak Öğür, Oğuz Ceylan, Appindangoye, Merthan Açıl, Mucahit Albayrak, Timur Temeltaş, Cleyton (Dk. 81 Bahadır Taşdelen), Vasilogiannis, İbrahim Akdağ, Drole (Dk. 64 Emircan Altıntaş), Rangelov (Dk. 88 Serdar Özbayraktar)

Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Uğur Aygören (Dk. 46 Cüneyt Köz), Oğuz Yılmaz, Glumac, Bülent Cevahir, Nizamettin Çalışkan (Dk. 59 Sedat Şahintürk), Cumali Bişi, Aissati (Dk. 90 Muhammed Ali Doğan), Furkan Çil, Otoo, Abdulkadir Özgen

Goller: Dk. 35 İbrahim Akdağ (Penaltıdan), Dk. 53 Drole (Ümraniyespor), Dk. 67 Abdulkadir Özgen, Dk. 71 Otoo (Balıkesirspor Baltok)

Sarı kartlar: Dk. 55 Glumac (Balıkesirspor Baltok), Dk. 90+2 Oğuz Ceylan (Ümraniyespor)

TFF 1. Lig'in 15. haftasında Ümraniyespor ile Balıkesirspor Baltok 2-2 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

34. dakikada ceza sahası içine topla giren Vasilogiannis savunmanın yaptığı müdahale sonucunda yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

35. dakikada İbrahim Akdağ'ın kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

39. dakikada ceza sahası içine çalımlarla giren Abdülkadir'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Burak'tan döndü. Dönen topu alan Otoo'nun şutunda meşin yuvarlak direkten oyun alanının dışına çıktı.

52. dakikada ceza sahası dışı sağ taraftan Otoo'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Burak'ta kaldı.

53. dakikada sağ taraftan Vasilogiannis'in ceza sahası içine yerden ortasında Drole'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

61. dakikada Rangelov'un topla buluşan Drole'nin kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Vukovic meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

67. dakikada sol kanattan Sedat'ın ceza sahasın ortasında Abdülkadir'in şutu filelerle buluştu. 2-1

71. dakikada ceza sahası dışı sağ kanadında topla buluşan Otoo'nun yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2

82. dakikada ceza sahası dışından Vasilogiannis'in yaptığı sert vuruşta kaleci kaleci Vukovic topu kornere çeldi.