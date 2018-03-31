Serdar Özbayraktar, Ümraniyespor'u ipten aldı...

Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıya daha hızlı başlayan B.B Erzurumspor, 61. dakikada Demba Savage ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, 81'de oyuna girdikten tam üç dakika sonra golü bulan Fildişi Sahilli yıldız Jean-Armel Drole ile skoru eşitledi.

Maçta son sözü 90+1'de Serdar Özbayraktar söyledi ve Ümraniyespor'u 2-1 öne geçirdi. Karşılaşmadan Ümraniyespor, 2-1 galip ayrılırken; üst üste 3. maçını da kazanmış oldu. Puanını 53 yapan Ümraniyespor, 2. sıradaki yerini korudu. Son 3 haftada 1 puan alan Erzurumspor ise 41 puanda kaldı ve play-off umutlarına bir darbe daha aldı.

STAT: Ümraniye Belediyesi

HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç, Baran Eraslan, Kamil Çetin

ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür, Oğuz Ceylan, Merthan Açıl, Appindangoye, Mucahit Albayrak, Timur Temeltaş (Dk. 78 Drole), İbrahim Akdağ, Vasilogiannis, Bahadır Taşdelen (Dk. 46 Serdar Özbayraktar), Emircan Altıntaş (Dk. 46 Cleyton), Rangelov

BB ERZURUMSPOR: Hakan Canbazoğlu, Tolga Ünlü, Trtovac, Lokman Gör, Hakan Arslan, Scuk, Metin Yüksel (Dk. 90+1 Acka), Burhan Eşer, Gökhan Karadeniz (Dk. 70 Taylan Antalyalı), Erhan Çelenk, Bekamenga (Dk. 8 Savage)

GOLLER: Dk. 61 Savage (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 81 Drole, Dk. 90 Serdar Özbayraktar (Ümraniyespor)

SARI KARTLAR: Dk. 41 Metin Yüksel, Dk. 90+2 Trtovac, Dk. 90+4 Taylan Antalyalı (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 45 Emircan Altıntaş, Dk. 86 Merthan Açıl, Dk. 90+4 Oğuz Ceylan (Ümraniyespor)