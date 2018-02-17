İnsan bazen ne zamanda yaşadığını bilemiyor. 1958, 68, 78?

Fabri diyorsunuz, ben Sabri duyuyorum (Dino.)

Pepe görüyorsunuz siz; ben Vedat Okyar’ın ince hareketine sarılıyorum.

Talisca diyorsunuz; kalbim Yusuf Tunaoğlu’nda kalmış.

Geçmişi özlediğinden değil; sevdiklerini özlediğinden. Günün hüzünleri hatıra dolu olduğundan.

Konyaspor da tam takım, daha 26’sında yukarıdaki ağabeylerin yanına koşmuş Muhammet Yürükuslu olmuş.

Oğuzhan, Quaresma, Vida, Adriano hatta Negredo “Alamancı” olarak kenarda. Oynayanlar da Caner, Medel, Tolgay, Lens, Love. Kim esas çocuk kim yardımcı oyuncu, kim A kim B planı, kim Konyalı kim Bavyeralı, bilemiyorsun. Takım da bilemiyor!

İki takımda iki maçta bir gol atmış 3 golcü var. Maçı sağanak yağışlı bekliyorsun; sıkışık başlıyor. Pozisyon sağanağı sonra gelecek.

Brezilya işi Love – Talisca gol girişimi süzme sızma. Gol olmadıysa, top nazlandığından!

Sonra Beşiktaş rakip sahaya yerleşiyor. Konya faul rekoruna niyetli.

Yine Love pası, Talisca yine santrafor, yine kaçıyor. Lens’in şutunu iyi kurtaran geçen hafta rekortmeni Serkan, Babel vuruşunda Atiba’nın sırt ters köşesini hesap edemiyor. O kadar yük taşıyan bir adam, golü elbet orasıyla atacak, o sırtın hakkıdır diye!

Beşiktaş top kapıyor, top yapıyor, şut atıyor, ceza sahasında buluşuyor; meraklısı için istatistik şişiriyor!

Tam Bayern’e yapılası süper kontratakta Aşk kalenin kalbini bulamıyor! Pepe, Fenerbahçe maçını kaçıracak kartı gördüğünde, Beşiktaş gol yemiş kadar oluyor. Gol yediğinde ise Pepe’ye faul sebebiyle yememiş oluyor! Futbol denklemleri böyle tuhaf!

Devre biterken Konya yükleniyor. Eto’o penaltı beklerken haksız mı? Kontrada bu kez Love, iki kez beslediği Talisca’dan gol pası beklerken haksız mı?

Fofanalı Konya 2. devre bastırıp gol kaçırarak başladı. Orta saha maça dönmemiş. Ayağına basılan Talisca da Fenerbahçe maçına kırmızı! Hakem hatalı olsa da demek kadro da az hatalı.

Güneş, orta sahayı görüyor: Vida geriye, Medel ortaya, Love kenara! İkisi tamam, sonuncu muamma.

Bu kadar yaslanınıp böyle karışınca, Eto’o asistiyle Jahovic siftah yapıyor.

Lens’in atamadığını sanki Quaresma bile kaçırmaz! Beşiktaş kaçırma rekoru peşinde, Konya’nın kaçırdığı olacak şey değil. Fabri, sonra Pepe o tek puanı da tutuyor.. Uzun maçın kısası, derin hüsran!

Beşiktaş top kapıyor, top yapıyor, şut atıyor, ceza sahasında buluşuyor; meraklısı için istatistik

şişiriyor!

HARİKA KIRINTILI

Son haftalarda performansını yükselten Konya kalecisi Serkan Kırıntılı yine çok iyi bir maç çıkardı.

ROTASYON SIKINTISI

Teknik direktör Şenol Güneş bu maçta rotasyona giderek hiç de iyi bir şey yapmadı.