Umut Akyürek’in hastalığı delirten hastalık nedir?

Ünlü Türk sanat müziği sanatçısı Umut Akyürek’e halk arasında "delirten hastalık" olarak bilinen trigeminal nevralji tanısı konuldu.

Peki, Umut Akyürek ile gündeme gelen trigeminal nevralji nedir? Delirten hastalık olarak bilinen trigeminal nevraljinin belirtileri nelerdir? Trigeminal nevralji tedavi edilebilir mi? Trigeminal nevralji nasıl tedavi edilir? İşte trigeminal nevralji hakkında merak edilenler...

HAYATI KABUSA ÇEVİRİYOR!

Trigeminal nevralji, halk arasında “delirten hastalık” olarak biliniyor. Trigeminal nevralji, yüz bölgesini tutan nöropatik, çok şiddetli bir yüz ağrısıdır. Kişinin hayatını adeta kabusa çeviren trigeminal nevralji, kişinin yüzünde gelişen, ani, genellikle tek taraflı, şiddetli, kısa süreli, şimşek gibi saplanan bir ağrı çeşididir.

Trigeminal nevralji hastalığı daha çok kadınlarda görülen bir rahatsızlıktır. Görülme sıklığının ise 100 binde 5 ile 25 arasında olduğu belirtiliyor.

TRİGEMİNAL NEVRALJİ BAŞKA HASTALIKLARLA KARIŞTIRILIYOR

Trigeminal nevraljinin yüzün duyusunu sağlayan trigeminal isimli sinirin beyinde sıkışması ve ezilmesiyle meydana geldiğine dikkat çeken Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Kaya Kılıç, bu sıkışmanın nedeninin insanın kendi damarları olduğunu söyledi.

Trigeminal nevralji, çeşitli hastalıklarla karıştırılabiliyor. Yüz ağrısı yüzünden diş hekimine giderek, yanlışlıkla dişlerini çektiren hastaların oldukça fazla olduğu belirtiliyor.

Yüzü hareket ettirmek, örneğin yemek yemek, bir şeyler içmek, diş fırçalamak, makyaj yapmak ya da tıraş olmak yüzdeki ağrının birden başlamasına yol açabilir.

TRİGEMİNAL NEVRALJİ TEDAVİSİ

Trigeminal nevralji hastalığının tedavisinde ilk önce ilaç tedavisi kullanılır. İlaç tedavisinden fayda gören hastalar olabildiği gibi fayda görmeyen hastalar da olabiliyor. İlaç tedavisinden herhangi bir yarar sağlayamayan trigeminal nevralji hastalarına ameliyat önerilir. Radyofrekans bir diğer adıyla siniri yakma ya da ışın tedavisi gibi çözümler de mevcuttur. Ancak sinire hasar veren bu tedavi şekilleri son seçenektir. Ameliyatın amacı ise sinire bası yapan damarı sinire hiçbir zarar vermeden uzaklaştırarak ağrıyı yok etmek amaçlanır.

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