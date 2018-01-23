Sözcü'de yer alan habere göre, Paris Başkonsolosluğu’nda 2011 yılında dünya evine giren Onur Saylak ve Tuba Büyüküstün, sadece bir yıl sonra ikizleri Maya ve Toprak’ı kucaklarına almıştı. Mutlu evliliklerini sadece altı yıl sürdürebilen ikili geride bıraktığımız yıl evliliklerini bitirdi.



ÇOCUKLARI İÇİN BULUŞTULAR

Çocukları için bir araya gelen Saylak ve Büyüküstün, ikizlerinin altıncı yaşını kutladı. Bu doğum günü partisi için buluşan ikilinin görüntüleri de sosyal medyada paylaşıldı. Ancak paylaşımların Büyüküstün’ün sevgilisi Umut Evirgen’i çileden çıkardığı ve bu yüzden ikilinin tartışma yaşadığı iddia edildi.

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