Umut yaşam savaşı veriyor

Antalya'da, Gülsüm Kabadayı'nın, hastanede bir yakınına refakat ederken tanıdığı ve 10 yıldır bakımını üstlendiği "Umut" adlı kimliği meçhul genç, 3 gün önce kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı veriyor.

AA'nın haberlerine göre, geçen cumartesi yüksek ateş ve solunum sıkıntısı nedeniyle önce Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırılan, ilk müdahale sonrasında Konyaaltı ilçesinde özel bir hastaneye sevk edilen "Umut"un yoğun bakım servisindeki tedavisi devam ediyor.

Hastanenin Başhekim Yardımcısı Dr. Ayşe Yılmaz, hastanın hafta sonunda zatürre ön tanısıyla getirildiğini belirterek yüksek ateş ve solunum sıkıntısı devam ettiği için gerekli tahliller yapıldıktan sonra tedavisine başlandığını söyledi.

Hastada böbrek ve karaciğer fonksiyon bozuklukları tespit ettiklerini dile getiren Başhekim Yardımcısı Yılmaz, şöyle konuştu:

"Umut, bugün sabah saat 05.00 civarında solunum sıkıntısının iyice artması nedeniyle solunum cihazına bağlandı. Genel durumu kritik. Böbrek fonksiyonlarında bir düzelme yok. Karaciğer fonksiyonlarında iyiye doğru bir parça da olsa gelişme gözlendi. Ancak genel durumu son derece sıkıntılı. Hastanın yaşam fonksiyonlarının tekrar yerine gelmesi için çaba gösteriyoruz. Ama bu konuda en büyük gayret bu kadar senedir takiplerini gerçekleştiren, onu evlat olarak bağrına basan Gülsüm hanımın."

Yılmaz, hastanın herhangi bir yere sevkinin çok riskli olacağını ifade ederek "Şu anda çoklu organ yetmezliği var. Uzun süreli ilaç kullanıma bağlı olduğunu düşünmüyoruz. Zatürre nedeniyle bu tablonun geliştiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

"İYİ OLACAĞINA İNANIYORUM"

Gülsüm Kabadayı, Umut'u 10 yıl önce yanına aldığını, şimdi de yoğun bakıma teslim ettiğini söyleyerek Türk doktorlarına güvendiğini belirtti. Herkesten oğlu için dua beklediğini ifade eden Kabadayı, "Umut dualarla ayakta. Umut'u yeniden buradan evime götüreceğime inanıyorum. Çünkü bugün yanına girdiğimde ağladı. Umut'un bilinci açık ve ağlıyordu. İyi olacağına inanıyorum. Hastanede de çok iyi bakıyorlar." dedi.

Gözyaşlarını tutamayan Kabadayı, Umut'u bir gün annesinin gelip alacağını düşündüğünü ancak bunun gerçekleşmemesinin üzüntüsünü yaşadığını belirtti.

"UMUT"UN HİKAYESİ

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Ağustos 2008'de tedavi gören bir yakınına refakat eden Gülsüm Kabadayı, geçirdiği trafik kazası sonucu aynı hastanenin yoğun bakım servisinde kalan kimliği meçhul gençle ilgilenmeye başlamıştı. Gence hastanede yaklaşık 2 ay gönüllü olarak bakan Kabadayı, vücudunun hiçbir yeri tutmayan, bilinci kapalı olan ve ismini "Umut" koyduğu genci evine götürerek ona sahip çıkmıştı.

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