Umut’un kordon kanı Yusuf’a yaşam verdi

İslam ve Emine Aksoy çifti, Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşarken 2004 yılında ilk çocukları Furkan'ı, ardından da 2006 yılında 2'nci çocukları Yusuf'u kucaklarına aldı.

Henüz 8 aylıkken Yusuf'un halsizleştiğini, emeklemeyi bile bıraktığını fark eden aile, hemen hastaneye koştu. Ancak önce Cizre'de, daha sonra da Şırnak merkezde, Diyarbakır ve Mardin'de gittikleri hastanelerden bir cevap alamadılar. Yusuf'un kansızlık nedeniyle halsizleştiği söylendi, kan nakli yapıldı fakat sorunlar 1 ay sonra tekrar kendini göstermeye başladığında yapılan testler sonucu gerçek ortaya çıktı. Yusuf'un 'Talasemi majör' (Akdeniz anemisi) olduğunu öğrendiklerini belirten baba İslam Aksoy, Cizre'de evlilik öncesi talasemi testi yapılmadığını ve başlarda bu hastalığın ne olduğunu bile bilmediklerini söyledi. Aksoy, Yusuf'a uyumlu ilik bulmak için tüm aileye kan taraması yaptıklarında ailedeki diğer hastaların da ortaya çıktığını anlattı. Sürekli hastalık hakkında araştırma yapmaları nedeniyle hastaneye gittiklerinde doktorların "Bilmiş aile geldi" dediğini anlatan Aksoy, "Mardin'de, Diyarbakır'da Talasemi konusunda bilgili doktor bulamayınca Mersin'de yaşayan akrabamızın vasıtasıyla 2 yıl her ay tedavi için Mersin'e gidip geldik. Sonrasında da tamamen Mersin'e taşındık. Cizre’de eczanemiz vardı. Mersin'e taşınınca güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başladım" dedi.

İLİĞİ UYAR DİYE FURKAN'I HASTANEYE GÖTÜRDÜLER, ONDA DA TALASEMİ ÇIKTI

‘Yusuf'a iliği uyar’ ümidiyle 2.5 yaşındaki ağabey Furkan'ı hastaneye götürdüklerinde onun da Talasemi Intermedia olduğunu öğrendiklerini söyleyen Aksoy, o günleri şöyle anlattı: "Furkan'ı her 6 ayda bir tedaviye götürüyorduk. Ancak Yusuf'un durumu ağırdı. Bu sırada yaptığımız araştırmalarda kordon kanının saklanarak birçok hastalıkta tedavi için kullanılabildiğini öğrendik. Bebek sahibi olmaya karar verdik. 2009 yılında Umut dünyaya geldi. Umut'un doğumunda kordon kanını sakladık. Umut, adı gibi ailemize umut oldu. Hem sağlıklıydı hem de dokusu ağabeyininkine yüzde 100 uyumluydu. Kordon kanı da yüksek miktarda alınabildi ve Umut'un kordon kanı ve iliği, 2012 yılında Yusuf 6 yaşındayken nakledildi."

KORDON KANI BİR CANI CANLANDIRIYOR

Nakil için kordon kanının tam istedikleri anda hastanede olduğunu anlatan anne Emine Aksoy, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yaşam Bankası, bize kordon kanı alma işlemini bilen bir doktor önerdi. Fakat o doktora gidemediğimiz için bize 2 kit gönderdiler. Bizim doktorumuz önce ilk kit ile deneme yaptı, sonra da diğeriyle kanı aldı. Yaşam Bankası sorumlusu tüm süreçle ilgilendi, doğum esnasında da yanımızdaydı. Kanın sağlıklı bir şekilde en yüksek miktarda alınmasını sağladı. Kordon kanının saklandığı andan 3.5 yıl sonra nakline kadar hiçbir sıkıntı yaşamadık. Kordon kanı doğumdan nakile kadar geçen süreçte Yaşam Bankası laboratuvarlarında korundu ve nakil sırasında canlılık oranı beklediğimizden daha yüksekti. Sanki yeni bir doğumdan alınmış gibiydi. Yusuf nakilden sonra 29'uncu günde taburcu oldu. Nakilden sonra görülen yan etkilerin hiçbiri Yusuf’ta görülmedi. Biz kordon kanının faydasını çok gördük. Herkese de tavsiye ediyoruz. Bunun sık sık duyurulmamasına, bilinmemesine gerçekten şaşırıyoruz. İnsanların geleceği için 1'inci dereceden önemli. Bir canı canlandırıyor."

Tamamen iyileşen Yusuf’un kardeşleriyle bugün rahatlıkla koşup oynayabildiğini, okuluna gidebildiğini söyleyen ve ailelerin bu konuda bilinçlenmesini istediklerinin altını çizen Emine Aksoy, "Bizim yaşadıklarımızı yaşayanlar keşke Yaşam Bankası gibi işin uzmanı olan birilerine yönlendirilebilseler. Yedek bir can olarak gördüğümüz bu kök hücrelerin saklanabilmesi konusunda kordon kanının çöpte değil de işe yarayacak bir yerde saklanması konusunda bilgi sahibi olmalarını istiyoruz" dedi.

80 HASTALIĞA TEDAVİ ŞANSI SUNULUYOR

Doğum sırasında saklanan kordon kanı kök hücrelerinin çok etkin bir tedavi kaynağı olduğunu vurgulayan Yaşam Bankası FamiCord Group Türkiye Yetkilisi Serdar Burku, “Kordon kanı yeni doğan bir bebeğin kök hücrelerini içerdiği için çoğalma ve farklılaşma yetenekleri yüksektir. Aynı zamanda kendilerini yenileyebilme açısından oldukça değerlidirler ve vücudun diğer hücrelerine dönüşebilme güçleri vardır. Kordon kanı, Talasemi hastası Yusuf’ta olduğu gibi diğer 80 çeşit kan hastalığında da tedavi şansı sunuyor. Böyle güzel haberler ile ülkemizde kordon kanı saklanması bilincinin de artmasını umut ediyoruz” dedi.

Büyük çocukları Furkan'ın hastalığı ilerleyince 4'üncü çocukları Ecrin'i dünyaya getiren ve kordon kanının saklanması için yine Yaşam Bankası'nın tecrübesine güvenen aile, Ecrin’in de kordon kanını saklatıyor. Furkan bu yıl 14 yaşına basarken, Yusuf 12, Umut 9, Ecrin de 4’üncü yaşını doldurdu.

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