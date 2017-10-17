Un ihracatında rekor gelecek

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Eren Günhan Ulusoy, bu yılın ilk 8 ayında 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 3 artışla 2 milyon 302 bin tonluk un ihracatı yaptıklarını belirtti.



"Yıl sonu hedefimiz yüzde 5 artışla 3 milyon 675 bin ton un ihraç etmek. Yani 2017'de yeni bir ihracat rekoru kıracağız" dedi. Ulusoy yaptığı açıklamada, 2000'li yılların başından itibaren Türkiye'nin un ihracatının çok hızlı bir şekilde yükseldiğini kaydederek, son 5 yılda bunun zirve yaptığını söyledi.



Beş yıldır Türkiye'nin dünya un ihracatı şampiyonu olduğunu dile getiren Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) ve Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Eren Günhan Ulusoy, özellikle son yıllarda un ihraç etmek için buğday ithal edildiğini aktardı.



Ulusoy, Türkiye'nin uzun dönem buğday üretim ortalamasının kendisine yeterli olduğunu ifade ederek, ülkede yılda 19 milyon ton buğday tüketildiği, 2015'te 22,5 milyon, 2016'da 20,5 milyon ton buğday üretildiği bilgisini verdi. Eren Günhan Ulusoy, 2002 yılında 253 bin ton olan un ihracatının, 15 yılda 14 kat artarak 3,5 milyon tona yükseldiğini, ihracattan elde edilen gelirin 47 milyon dolardan 22 kat artarak 1 milyar 80 milyon dolara çıktığını anlattı.



Son 10 yılda un ihraç edilen ülke sayısının 160'a ulaştığını dile getiren Ulusoy, bu ülkelerde dünya nüfusunun yüzde 92'sinin yaşadığını, dünyadaki her 10 kişiden 9'unun bulunduğu bölgelere Türk ununun ulaştığını vurguladı.



"İLK 8 AYDA 698 MİLYON DOLARLIK UN İHRAÇ EDİLDİ"



Ulusoy, geçen yıl 1 milyar 80 milyon dolarlık 3,5 milyon ton un ihraç edildiğini anımsatarak, bu yılın ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3'lük tonaj artışı yaşandığını söyledi.

Yüzde 3'lük tonaj artışının düşük görülebileceğini belirten Ulusoy, "Ancak geçen yıl 2015'e göre yüzde 28'lik artış yakalamıştık. 2017'de geçen yıl yakaladığımız artışı muhafaza etmeye çalışıyoruz." dedi.Ulusoy, "İlk 8 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artışla 2 milyon 302 bin tonluk un ihracat yaptık. Bu ihracattan 698 milyon dolarlık gelir elde ettik. Geçen yıl bu rakamlar 2 milyon 220 bin ton ve 693 milyon dolardı. Tonaj artışımız daha fazla. Bu gelirde o kadar yüksek değil. Çünkü birim fiyatlarda bir düşüş söz konusu" diye konuştu.



"UN İHRACATINDA YENİ REKOR GELECEK"



Ulusoy, ihracatın dağılımında özellikle Afrika kıtasının payını giderek artırdığını kaydederek, geçen yıl genel ihracattan yüzde 29 pay alan Afrika'nın rakamının yüzde 35'e yükseldiğini vurguladı. Özellikle Angola piyasasının un sanayisi için hedef pazar olduğunu ve burada ciddi bir artış yakaladıklarını belirterek, Türk uncusunun tüm dünyada ulaşamadığı pazar kalmadığının altını çizdi.



Ulusoy, bu yılki hedeflerinin yüzde 5 artışla 3 milyon 675 bin ton un ihracatı olduğunu belirterek, bu hedefe ulaştıklarında dünyadaki pazarın yüzde 35'ini elde etmiş olacaklarını söyledi.Un sattıkları 160 ülkede derinleşmeden bu rekorun mümkün olmayacağını vurgulayan Ulusoy, "Yani 2017'de yeni bir ihracat rekoru kıracağız. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor. İlk 8 aylık rakamlar da bize yeni rekor geleceğini gösteriyor" dedi.

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Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu

Eren Günhan Ulusoy