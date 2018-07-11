Kurabiye yapımında pastaneler kadar iyi olmadığınızı düşünüyorsanız doğru tarifi bilmiyorsunuzdur. Pastane usulü un kurabiyesi tarifini deneyince ne söylemek istediğimizi daha iyi anlayacaksınız. Un kurabiyesi tarifindeki en önemli 2 malzeme bulunur. Bunlardan birincisi pudra şekeridir. Diğeri ise buğday nişastasıdır. Nişasta kurabiyenin ağızda dağılmasını sağlar. Peki un kurabiyesi nasıl yapılır? İşte un kurabiyesi tarifimiz...
UN KURABİYESİ KAÇ KALORİDİR?
Lezzeti ile büyüleyen un kurabiyesinin yaklaşık 50 gramı 214 kaloridir. Yüksek kaloriye sahip olduğu için diyette olanların kendilerini sadece ödüllendirmek için yemelerini öneririz.
UN KURABİYESİ TARİFİ
Malzemeler
3 su bardağı pudra şekeri
1 çay bardağı sıvıya
2 çorba kaşığı tereyağı
1 çorba kaşığı nişasta
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
Aldığı kadar un
Üzeri için;
Pudra şekeri
Nasıl yapılır?
Un kurabiyesi tarifine oda sıcaklığında beklemiş tereyağı ve pudra şekerini karıştırarak başlayın. Ardından sıvıyağ ve nişastayı ekleyip karıştırmaya devam edin. Eleyerek un ekleyin, kabartma tozu ve vanilyayı da koyun. Yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar devam edin. Yaklaşık 15 dakika yoğurun. Hamurun yoğurulma süresi kıvamının tutmasında büyük önem taşır. Ardından hamuru en az 10 dakika dinlendirip şekil verme işlemine başlayın. Ceviz büyüklüğünde hamur parçalarını avuç içinizde yoğurup yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye dizin. 180 dereceye ayarladığınız fırında yaklaşık 15 dakika pişirin. Kurabiyelerin içinin piştiğinden emin olun. Un kurabiyesi pişerken kızarmamalı. Pişen kurabiyeleriniz soğuduktan sonra pudra şekerini eleyerek kurabiyelerin üzerine dökün. Afiyet olsun...
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