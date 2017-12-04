’un ‘Sinsirella’ şarkısına masal gibi klip

HT Magazin’de yer alan habere göre, Kemerburgaz’da 160 kişilik dev bir ekibin görev aldığı masalsı klibin çekimleri üç gün sürdü.

Gülşen Aybaba imzalı klipte şarkının sözlerinde isimleri geçen Sindirella, Monaliza ve Sinsirella karakterlerini canlandıran Coşkun, kendisi için hazırlanan özel kostümler giydi.

aylin coşkun