Ünal Çeviköz Bloomberg HT'de soruları yanıtladı

İngiliz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ünal Çeviköz'ün Arzu Maliki ile yaptığı söyleşinin satır başları şöyle;

Brexit ile beraber neler değişecek, Brexit'in Türkiye'ye yansımaları nasıl olur?

Ünal Çeviköz: Bu sene 130. yılımızı kutluyoruz. Geçen ay Londra'da Türkiye-Birleşik Krallık İş Forumu düzenledik ve çok ilgi çekti. Ancak Brexit hepimizin önemle üstünde durduğu bir konu. Brexit pek kolay ilerlemiyor. Çünkü Londra'da kabine içinde ve Bakanlar arasında tartışmalar ortaya çıkmaya başladı. Normal şartlarda 2 yıl sonra yani 2019'un Mart ayında bunun gerçekleşmesi bekleniyor. Birleşik Krallığın ticaretinin bundan etkileneceği söyleniyor, çünkü İngiltere'nin ticaretinin büyük bir kısmı Avrupa Birliği ile, şimdi Türkiye için bakarsak, AB'den çıkan bir Birleşik Krallık Türkiye için bir kayıp olacak. Türkiye'nin AB'ye tam üyelik perspektifinde, bize Brüksel'de en büyük desteği Birleşik Krallık veriyordu. Ve biz desteğimizi kaybetmiş olacağız.

Yatırımlar ve Ortaklıklar açısından ilişkilerimiz ne boyutta?

Ünal Çeviköz: İkili ticaret hacmimiz aşağı yukarı 11 milyar Sterlin civarında. Bunun 6.5 milyar sterlini Türkiye'nin İngiltere'ye ihracatını oluşturuyor. 4.5 milyarı da İngiltere'nin Türkiye'ye ihracatını oluşturuyor. Bu önemli çünkü Türkiye'nin ticaret fazlası verdiği nadir ülkelerden biridir Birleşik Krallık. Yatırımlar devam ediyor. Az zaman önce savunma sanayinde önemli bir yatırıma imza atıldı. Türkiye'nin uçak üretiminde, Rolls Royce'un motor katkısı olacak. Sanayinin yanında, yenilenebilir enerji, rüzgar, güneş ve suyu deniz dalgalarının yarattığı enerjiyi kullanma ve bu şekilde üretim çiftlikleri oluşturma ve burda da Türkiye'de yararlanabilinecek alanlardan biri. 3'üncü ülkelerde İngiliz tasarımlarından yararlanarak inşaat sektörümüzü 3. ülkelere ve başka ülkelere açma olanağımız var.

Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz hangi yönde ilerliyor? Gümrük Birliği'nin güncellenmesi askıya alınmıştı, bundan sonra süreç nasıl ilerler?

Ünal Çeviköz: İlişkilerimiz bazı üye ülkelerle bozuldu. Bunlar biraz da seçim süreçlerinde oldu. Her iki tarafta, 'İlişkiler donduruldu' ifadesini kullanmıyor, fakat yeni fasıl da açılmıyor. AB için şu sıra Türkiye ile ilgili ilişkilerden ziyade, AB'nin kendi içi ve dönüşümü daha fazla öne çıkmış durumda. Brexit sonrası İngiltere ile ilişkilerin nasıl gelişeceğini tanımlamak ve ondan sonra tekrar Türkiye ile ilişkilerine yüzünü çevirmek düşüncesinde.

Ortadoğu'da ve Körfez Ülkelerindeki son gelişmeler hakkındaki yorumunuz ne olur? Katar şimdi de Suudi Arabistan meseleler kısa vadede çözüme ulaşır mı?

Ünal Çeviköz: Uluslararası terörizmin bu bölgeye yerleşmesi bugün dünyanın en önemli sorunlarından biri. Bilhassa İran ile Arap ülkeleri Şii Sünni kutuplaşma paradigmasında herhangi bir değişiklik göstermiyor. Suudi Arabistan'da gözlemlenen ve Katar ile gözlemlenen gerginliğin sebeplerinden biri de bu.

Kıbrıs Müzakerelerinde en son gelişmeler neler?

Ünal Çeviköz: Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetiminin engellemeleri sonucu müzakereler maalesef tıkandı ama ben hala ümitsiz değilim çünkü Şubat ayında Güney Kıbrıs Rum yönetiminde seçimler olacak. Kuzey Kıbrıs'ta da erken seçim yapılacağı açıklandı. Ve bu seçimlerden sonra tarafların tekrar müzakere masasına dönme olasılığını mümkün görüyorum. Biraz sabırlı davranmak lazım.40 yıldır süren bir Kıbrıs meselemiz var, bir 40 yıl daha sürmesini istemeyiz. Ümitsizliğe kapılmamak lazım.