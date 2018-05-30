Trabzonspor'da teknik direktörlük koltuğu Ünal Karaman'a emanet edildi.

Karabükspor'dan ayrılan Ünal Karaman, Trabzonspor ile anlaşmaya varmıştı. Dün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamanın ardından, taraflar bugün basın karşısında sözleşmeye imza attı.

''GÜÇ BİRLİĞİ OLUŞTURMAK ZORUNDAYIZ''

Trabzonspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Karaman, ''Bu görevi bana layık görüp, verdikleri için Trabzonspor yönetimine teşekkür ediyorum. Bugünkü gelinden noktada, başarı da acı da yaşayacaksa hep beraber yaşayacağız. Ben Trabzonspor'un ta kendisiyim. Bu camia, taraftarımız ile güzel, güçlü. Güç birliği oluşturmak zorundayız. İnşallah başarılı olacağız, hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

— Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) May 30, 2018