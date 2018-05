Karaman, Çamlık Spor Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, ligdeki her takımın kendi hedeflerine ulaşma anlamında Kardemir Karabükspor maçını beklediğini söyledi.

Rekabet ortamında birden çok forvete ihtiyacı olduğunu aktaran Ünal Karaman, "Biz var olan gücümüzle çıkacağız ama futbol her türlü şeye gebedir. 'Olmaz' diye bir şey yok. Maça teslim olmuş çıkmayacağız. Fenerbahçe maçına 0-0 başlayacağız ve inşallah iyi bir sonuç alma adına mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"AYKUT HOCANIN SÖZÜ OLDUĞUNA BEN İNANMIYORUM"

Bir soru üzerine şampiyonluk yarışını değerlendiren Karaman, şunları söyledi:

"Artık son iki haftaya girildiğinde Galatasaray takımı üç puan öndeyse ciddi bir avantajla giriyor demektir ama burası Türkiye, her türlü sonuç, her türlü şekilde alınabilir. Galatasaray'ın son oynadığı müsabakaya baktığınızda 'Şampiyonun oynayacağı kadro mudur?' dediğiniz anda kafalarda soru işareti bırakabilen zaman zaman oyun oluyor. Bu stres, üst seviyede oyuncu da olsa her oyuncuyu etkileyebilir. Lig bitmeden 'Şampiyon şu olur.' demek biraz benim futbol tecrübeme uygun bir şey değil."

Bir gazetecinin, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın Kardemir Karabükspor maçına 'averaj maçı' gözüyle baktığı yönünde haberlerin çıktığını belirtmesi üzerine Ünal Karaman, "Ben Aykut hocanın öyle bir ifade kullanacağını düşünmüyorum. Aykut hocanın nezaketini bilen bir insanım. Aykut hocanın nezaketiyle örtüşen bir söylem olduğunu düşünmüyorum. İçinde bulunduğumuz durum, şartlar, kadro yapımızın attığı gol sayısı, yediğimiz gol, bütün bunları alt alta, üst üste koyunca böyle bir denklem çıkmasını her futbol adamı bekleyebilir ama biz de diyoruz ki 'Biz teslim olan insanlar değiliz.' Mücadelemizi vereceğiz, samimi mücadelemizi verdikten sonra sonucu bekleyip göreceğiz ama öyle bir ifadenin Aykut hocanın sözü olduğuna ben inanmıyorum." şeklinde konuştu.

Bu tür söylemlerin takımı farklı motive edip etmediği yönündeki soru üzerine de Karaman, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe, Atiker Konyaspor, Antalyaspor. Farklı motivasyona gerek yok ki, biz futbol namusu içerisinde kendi vicdanımız ölçüsü içerisinde, gücümüz ölçüsü içerisinde sahada mücadele vereceğiz. Takımların onu söylemesi bunu söylemesi bizi açıkçası çok bağlamıyor. Her söz o sözü söyleyeni bağlar. Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durum bizi çok bağlamıyor. Biz kendi içinde bulunduğumuz durumdan nasıl doğru çıkartabiliriz onun peşindeyiz."

Takımın genç oyuncularından Tayyib Talha Sanuç da açıklamasında, ligin en iyi takımlarından birine karşı oynayacaklarını, kendisi için bunun bir tecrübe olacağını, maçın kendileri için zor geçeceğini ancak ellerinden geleni de yapacaklarını belirtti.

Tecrübeli oyuncu İshak Doğan da çok önemli bir maça çıkacaklarını ve ligin kaderini belirleyeceğini, maçın sürprizlere açık olabileceğini vurguladı.

Kaleci Çağlar Şahin Akbaba da son haftalar olması nedeniyle takımların kader maçlarına çıktığını, kendileri için sezonun bittiğini, Fenerbahçe maçına ne kadar ciddi baktıklarını rakibin maçta anlayacağını dile getirdi.

FENERBAHÇE MAÇI HAZIRLIKLARI

Kırmızı-mavili ekip 14 Mayıs Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Çamlık Spor Tesisleri'nde yapılan antrenman, ısınma koşusuyla başladı.

Yenileme çalışmasının yapıldığı yaklaşık iki saatlik idman, yarı sahada oynanan çift kale maçla son buldu.

Tedavileri devam eden Marius Alexe ve Olafur Skulason'un katılamadığı antrenmanda, Ferhat Görgülü, Alican Karadağ, Adam Stahl ve Osman Çelik takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.