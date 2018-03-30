Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Kardemir Karabükspor karşısında aldıkları galibiyete ilişkin, "Böyle maçlarda 3 puan kazanmak büyük keyif verici." dedi.

Aybaba, Demir Grup Sivasspor’un Spor Toto Süper Lig'de Kardemir Karabükspor’u 1-0 yendiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakibin ligde tutunma şansının az olması nedeniyle zor bir karşılaşma oynadıklarını belirtti.

Böyle maçlara ciddi bakmak gerektiğini dile getiren Aybaba, şunları kaydetti:

"Yıldız oyuncularımız bu işi bir an önce çözer, diye beklenti içindeydik. Maalesef, ilk yarı hemen hemen bir şey yapamadık. Golden sonra 3-4 pozisyonumuz var. Böyle maçlarda 3 puan kazanmak büyük keyif verici. Oyuncularımın her maçı böyle düşüneceklerini zannetmiyorum. Önümüzde çok ciddi ve zor maçlar var. Ünal hocayı kutluyorum. Futbol bu, çok iyi oynayıp kazanamadığımız maçlar var, çok kötü oynayıp kazandığımız sadece Karabükspor maçı vardı deplasmanda. Bugün çok kötü oynamadık ama özellikle ikinci yarı iyi oynayarak kazandık. Oyuncularımı kutluyorum."

KARAMAN: TESLİMİYET YOK

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Ünal Karaman da Sivasspor'un evinde güçlü oynayan bir ekip olduğunu ve etkili silahları bulunduğunu ifade etti.

Kısa bir süre önce göreve başladığını anımsatan Karaman, şöyle konuştu:

"Arkadaşların iyi çalıştığını ve geleceğe daha ümitle bakacaklarını biliyorum. Kişisel hedeflerimizi bitirmedik, oyuncu arkadaşlarıma da bunu ifade etmeye çalışıyorum. Teslimiyet yok. Evet ligdeki bulunduğumuz durum iç açıcı değil, camiamıza yakıştıramıyoruz ama bu yaşandı. Bu, hatalarımızı devam ettireceğimiz anlamına gelmiyor. Biz mevcut hatalarımızı en kısa süre içerisinde düzeltmeye gayret göstermeliyiz. Sahada daha ciddi, disiplinli duran ve yeteneği ölçüsünde mücadele etmeye çalışan Karabükspor oluşturmaya çalışıyoruz. Oyuncularımı antrenmanda ve müsabakada gösterdikleri ciddiyet ve disiplinden dolayı teşekkür ediyorum."