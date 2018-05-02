UNAM (Pumas) - Club America sahaya çıkıyor

Meksika Liga MX Clausura Çeyrek Final maçında UNAM (Pumas) ile Club America, 03 Mayıs 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 03:00. Ev sahibi UNAM (Pumas), son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Club America, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 500 kodlu maçta; İddaa oynayanlar UNAM (Pumas) kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Club America sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

UNAM (Pumas) son haftadaki Leon müsabasında 3-0 yenildi.

Club America ise Guadalajara karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.