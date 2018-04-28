UNAM (Pumas) - Queretaro maçı rakamları

UNAM (Pumas) ve Queretaro, 29 Nisan 2018 Pazar günü Meksika Liga MX Clausura maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 20:00. UNAM (Pumas) 23 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Queretaro 17 puanda ve 15. sırada. Ev sahibi UNAM (Pumas), son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Queretaro, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 622 kodlu maçta; İddaa oynayanlar UNAM (Pumas) kazanırsa 1.55, beraberlik çıkarsa 3.30, Queretaro sahadan galip ayrılırsa 4.00 oranını elde edecekler. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

UNAM (Pumas) önceki hafta Puebla mücadelesinde 0-3 kazandı.

Queretaro, Tigres UANL karşılaşmaında 1-2 kazandı.

UNAM (Pumas), evinde 3 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 12 gol atıp 8 gol yedi.

Queretaro ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Queretaro, 7 gol atarken 9 gol yedi.