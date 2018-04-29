UNAM (Pumas) - Queretaro maçı rakamları

Meksika Liga MX Clausura maçında UNAM (Pumas) ile Queretaro, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 20:00. UNAM (Pumas) 23 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Queretaro 17 puanda ve 16. sırada. UNAM (Pumas), son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Queretaro, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 622 kodlu maçı oynayanlar; UNAM (Pumas) galibiyet oranı 1.55, beraberlik oranı 3.30, Queretaro galibiyet oranı 4.00. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

UNAM (Pumas) önceki hafta Puebla mücadelesinde 0-3 kazandı.

Queretaro ise Tigres UANL karşılaşmasında 1-2 kazandı.

UNAM (Pumas), bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. UNAM (Pumas), kendi sahasında 12 gol attı, 8 gol yedi.

Queretaro ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Queretaro, 7 gol atarken 9 gol yedi.