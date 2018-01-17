UNET HOLON: 93 - PINAR KARŞIYAKA: 95

SALON: Holon Toto Arena

HAKEMLER: Georgios Poursanidis (Yunanistan), Fernando Calatrava (İspanya), Jasmina Juras (Sırbistan)

UNET HOLON: Walden 12, Blatt 1, Alexander 10, Thomas 15, Rice 30, Holloway 4, Cline 4, Colman 9, Pnini 8, Harrush

PINAR KARŞIYAKA: Wood 6, Marko 13, Waters 19, Kennedy 18, Egemen Güven 2, Berk Uğurlu 11, Metin Türen 7, Jones 19, Alp Karahan

1. PERİYOT: 33-20

DEVRE: 55-48

3. PERİYOT: 74-71

5 FAUL: 38.03 Wood (Pınar Karşıyaka), 39.34 Alexander (UNET Holon)

Karşılaşmaya Rice'ın skorer oyunuyla başlayan UNET Holon, 2. dakikada 9-0'lık seri yakaladı. Aynı oyuncunun 4. dakikadaki isabetiyle farkı çift hanelere taşıyan ev sahibi ekip, ilk çeyreği 33-20 üstün tamamladı.

Müsabakanın ikinci periyoduna Cline ve Colman'ın basketleriyle giren İsrail temsilcisi, 15. dakikayı 44-35 üstün geçti. İzmir temsilcisi; Berk Uğurlu, Kennedy ve Jones'un sayılarıyla 19. dakikada farkı 5 sayıya (51-46) indirdi. Kalan bölüm karşılıklı basketlerle geçildi ve soyunma odasına UNET Holon 55-48 önde gitti.

Maçın ikinci yarısına Thomas'ın basketleriyle başlayan İsrail temsilcisi, 21. dakikada farkı yeniden çift hanelere çıkardı: 60-48. Üstün oyununu sürdüren ev sahibi takım; Walden, Rice ve Alexander'in sayılarıyla 24. dakikada farkı 20 sayıya taşıdı: 70-50. Marko ve Waters'ın basketleriyle toparlanan Pınar Karşıyaka, yakaladığı 16-0'lık seriyle 28. dakikada farkı 4 sayıya indirdi: 70-66. Rakibinin serisini Rice'ın basketiyle kıran UNET Holon, son çeyreğe 74-71 üstün girdi.

Son periyoda Metin Türen'in basketiyle farkı 1 sayıya (74-73) indirerek giren Pınar Karşıyaka, Marko'nun 32. dakikadaki isabetiyle öne geçti: 76-78. İsrail temsilcisi, Thomas ve Walden'in isabetleriyle toparlandı ve son 5 dakikaya 82-82 eşitlikle girildi. Oldukça çekişmeli geçen çeyreğin son bölümü karşılıklı isabetlerle geçildi ve son 1 dakikaya Pınar Karşıyaka 92-88 üstün girdi. Kalan sürede rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen İzmir temsilcisi, parkeden 95-93 galip ayrıldı.

UNET HOLON

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