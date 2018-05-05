Uniao Madeira - Varzim karşılaşma önü

Portekiz 2.Lig heyecanı devam ediyor. Uniao Madeira, 06 Mayıs 2018 Pazar günü Varzim takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 18:00. Uniao Madeira 41 puana sahip olarak 17. sırada yer alırken Varzim 47 puanda ve 10. sırada. Uniao Madeira, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Varzim son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 515 kodlu maçı oynayanlar; Uniao Madeira galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Varzim galibiyet oranı 0.00.

Uniao Madeira önceki hafta Leixoes mücadelesinde 0-2 kazandı.

Varzim, Vizela karşılaşmaında 0-3 yenildi.

Uniao Madeira, evinde 7 galibiyet, 6 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 22 gol atıp 19 gol yedi.

Varzim, dış sahada 5 galibiyet, 3 beraberlik, 10 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Varzim 15 kez gol sevinci yaşadı, 26 kez topu ağlarında gördü.