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UNICEF: 2017 çatışma bölgesindeki çocuklar için bir 'kabustu'

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) dünyanın farklı yerlerindeki çatışma bölgelerinde 'silah olarak' kullanılan çocukların sayısında artış yaşandığını açıkladı. UNICEF'in raporuna göre, çocuklar saldırılarda öldürüldü ya da yaralandı, tecavüze uğradı, zorla evlendirildi, alıkonuldu ve köleleştirildi.

28.12.2017 - 08:29 | Güncelleme:
- Reuters

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 2017'nin çatışma bölgelerindeki çocuklar için 'kabus gibi bir yıl' olduğunu, 'savaş silahı olarak kullanılan' çocukların sayısındaysa korkunç bir artış yaşandığını açıkladı.

UNICEF'in raporunda, bu yıl savaş ve çatışmaların ortasında kalan çocukların düzenli olarak saldırılara maruz kaldığı belirtildi.

Irak, Suriye, Yemen, Nijerya, Güney Sudan ve Myanmar, uluslararası hukuka aykırı olarak çocukların çatışmanın ortasına çekildiği başlıca ülkeler arasında yer aldı.

Rapora göre çocuklar tecavüz, zorla evlilik, alıkoyma ve köleleştirme gibi korkunç uygulamalara maruz kaldı.

Kurtarılan çocukları güvenlik güçleri istismar ediyor

Radikal grupların çocukları kaçırarak aralarına kattığı belirtilen raporda, kurtarılan çocuklarınsa daha sonra güvenlik güçleri tarafından yeniden istismar edildiği belirtildi.

Bazıları, yetersiz beslenme, hastalıklar, gıda ve su kıtlığı gibi savaşın dolaylı etkilerine maruz bırakıldı.

- AFP
UNICEF'in raporuna göre çatışma bölgelerindeki operaston ve saldırılarda okul ve hastaneler kasıtlı olarak hedef alındı.

UNICEF Program Direktörü Manuel Fontaine, çocukların evlerinde, okullarında ve oyun alanlarında saldırıya uğradığını söyledi.

Raporda, çatışma bölgelerinde yaşayan yaklaşık 27 milyon çocuğun da okula erişiminin engellendiğine dikkat çekildi.

Çocuklar intihar bombacısı olarak kullanıldı

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, 2017'de çocuklara yönelik istismar ve hak ihlalleri şöyle listelendi:

  • Nijerya, Çad, Nijer ve Kamerun'da aktif olan Boko Haram örgütünün savaşçıları, 135 çocuğu intihar bombacısı olmaya zorladı. Bu 2016'daki rakamın 5 katı.
  • Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 2013'teki darbeden bu yana süren mezhep çatışmalarının ortasında kalan çok sayıda çocuk tecavüze uğradı, öldürüldü ya da silahlı gruplara katılmaya zorlandı.
  • Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 850 bin çocuk çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalırken, 200 kadar hastane ile 400 okul hedef alındı.
  • Somali'de 2017'nin ilk 10 ayında yaklaşık 1800 çocuk çatışmalara sokuldu. Güney Sudan'da ise 2013'ten bu yana silahlı gruplara katılan çocukların sayısı 19 bini aştı.
  • Yemen'de üç yıldır süren çatışmalar nedeniyle 5 binden fazla çocuk hayatını kaybetti ya da yaralandı. 1,8 milyon çocuk ise, yetersiz beslenme nedeniyle yaşam mücadelesi veriyor.

UNICEF'in raporunda, Irak ve Suriye'de çocukların canlı kalkan olarak kullanıldığı, bazılarının da keskin nişancılar tarafından hedef alındığı belirtildi.

- Getty Images
Güney Sudan ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi ülkelerde yetersiz beslenme ve hastalıklar çatışmaların çocuklarda bıraktığı en büyük etkilerden.

Bangladeş'e kaçan Arakanlı Müslümanların yarısı çocuk

Afganistan'da bu yılın ilk dokuz ayında 700 çocuk öldürüldü.

Myanmar'daki Arakanlı Müslüman çocuklar da sistematik olarak şiddete maruz kaldı ve yerlerinden edildi.

Arakan'dan sınırı aşarak Bangladeş'e kaçmak zorunda kalan 650 bin kişiden yarısı, 18 yaşından küçük çocuklardı.

UNICEF çatışma bölgelerinde taraf olan tüm hükümet ve gruplara uluslararası insani hukuk kurallarına uymaları, çocuklara yönelik şiddete acilen son vermeleri çağrısında bulundu.

  • IŞİD'in yabancı savaşçılarının çocuklarına ne oluyor?
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  • BM: Doğu Guta'daki açlık son bulmalı

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