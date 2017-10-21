UNICEF: Her hafta 12 bin Arakanlı çocuk Bangladeş'e geçmek zorunda kalıyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Myanmar'da yaşananlardan dolaryı her hafta 12 bin Arakanlı çocuğun Bangladeş'e geçmek zorunda kaldığını açıkladı.
UNICEF raporunda Ağustos ayından bu yana güney Bangladeş'e sığınan 320 binden fazla Arakanlı mülteci çocuğun, olumsuz yaşam koşulları ve suyla geçen hastalıklar yüzünden tehlike altında olduğunu vurguladı.
UNICEF Genel Direktörü Anthony Lake, "Bu çocukların, yiyeceğe, temiz suya, sanitasyona ve bu tür acil durumlarda yayılan hastalıklara karşı koruyucu aşılara acilen ihtiyacı var. Ancak, yaşadıklarının kötü izlerini silmek için de yardım gerekmekte" dedi.
Akut beslenme yetersizliği
UNICEF'e göre Myanmar'daki şiddetten kaçıp komşu ülke Bangladeş'in Cox's Bazaar bölgesine geçen Arakanlıların sayısı yarım milyonu aştı.
En son gelenlerin hemen hemen yüzde 60'ını çocukların oluşturduğu ve günlük sınır geçiş sayısının 1200 ile 1800 arasında değiştiği belirtiliyor.
Kamplardaki çocuklarda ileri derecede akut beslenme yetersizliğinin tespit edildiği; doğum öncesi annelere ve bebeklere yönelik hizmetler verilemediği aktarılıyor.
Myanmar ordusu, silahlı örgütlerin Arakan'da Ağustos ayı sonunda bir dizi karakola düzenlediği saldırının ardından büyük bir operasyon başlatmıştı.
Bu operasyonlar sonucu 400 binden fazla Müslüman komşu Bangladeş'e kaçmak zorunda kalmış ve yüzlerce kişi de hayatını kaybetmişti.
BM, daha önce Myanmar hükümetini Arakanlı Müslümanlara karşı etnik temizlik yapmakla suçlamıştı.
- Myanmar BM heyetinin Arakan ziyaretini gerekçe göstermeden iptal etti
- BM Arakanlı Müslümanları yalnız mı bıraktı?
- Papa Francesco'dan Arakanlı Müslümanlara destek gezisi
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.