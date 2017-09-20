Unicredit gözünü Alman Commerzbank'a dikti

İtalya'nın en büyük bankası olan UniCredit, Avrupa'da potansiyel ortak arayışında gözünü Almanya hükümetinin de yüzde 15 hissesinin olduğu Commerzbank'a dikti. Reuters'e konuşan iki kaynak UniCredit'in tam bir satın alma istediğini ve orta vadede işlemin gerçekleşebileceğini iddia etti.
UniCredit, geçtiğimiz yıl 891 milyar euro toplam varlığa ulaşmış ancak 11.8 milyar euro net zararla rekor kırarak 2016 aralık ayında 14 bin kişinin işine son vererek 900 şubesini kapatmıştı. İtalyan devinin şu an 95 bin civarında personeli bulunuyor.
2008 yılındaki finansal krizde Alman hükümetinin 18.2 milyar euro tutarındaki yardımıyla kurtarılan 1870 kuruluşlu Commerzbank geçen yıl 1.4 milyar euro operasyon kârı açıklamıştı. Bankanın 2016 mali yılındaki toplam varlığı ise 480 milyar euro civarında.
TOPLAM VARLIKLARI 1.4 TRİLYON EURO
Öte yandan Frankfurt merkezli Alman devi buna rağmen 2015 yılına göre finansal görünümünde geriye gitmiş görünüyor zira bir önceki yıl aynı dönemde 1.95 milyar euro kâr açıklamıştı ve toplam varlıkları da 532 milyar euro olmuştu. Commerzbank'ın 2020 planları arasında personel sayısında 9 bin civarı kesintiye gitme planı olduğu biliniyor.
İki bankacılık devinin birleşmesi durumunda toplam varlıklarının değeri 2016 verilerine göre 1.5 trilyon euro büyüklüğe yaklaşıyor.
Alman bankacılık devi olası birleşmeyle ilgili hiçbir yorum yapmasa da Almanya Maliye Bakanlığı "Bir dizi meseleyle ilgili finansal yatırımcılar yetkililerle irtibata geçti." açıklamasında bulunarak Almanya'nın Commerzbank'ta bulunan hisselerini sonsuza dek tutmak istemediklerini ve vergi mükelleflerinin menfaatini gözettiklerine vurgu yaptı.
İtalyan UniCredit ise stratejik geri dönüşümüne odaklandığını söylese de konuyla ilgili doğrudan bir cevap vermedi.
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