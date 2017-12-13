Kazan Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya etkili başlayan ev sahibi ekip ilk periyodu 26-16, ilk yarıyı ise 38-32 önde kapattı.

3'üncü periyotta vites artıran temsilcimiz Darüşşafaka, 24-19'luk çeyrek skoruyla farkı 1'e indirdi ve final periyoduna 57-56 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile girildi. Son periyotta da hücumdaki iyi performansını sürdüren Darüşşafaka, sahadan 79-75 galip ayrıldı.



Bu sonuçla birlikte temsilcimiz Darüşşafaka gruptaki 7'nci galibiyetini alarak liderliğini sürdürürken, Kazan ekibi 3'üncü mağlubiyetini aldı ve 2'nci sırada kaldı.

Unics Kazan: 75 - Darüşşafaka: 79