Union Berlin - Bochum maçı rakamları

Almanya 2. Bundesliga maçında Union Berlin ile Bochum, 06 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 16:30. Maç öncesi Union Berlin 41 puanla 10. sırada, Bochum 47 puanla 6. sırada bulunuyor. Union Berlin, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Bochum, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 487. İddaa'da Union Berlin kazanır 2.00, berabere biter 3.00, Bochum kazanır 2.70 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Union Berlin önceki hafta Fürth mücadelesinde 1-2 kazandı.

Bochum ise St. Pauli maçında 1-3 yenildi.

Union Berlin, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 7 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Union Berlin, kendi sahasında 27 gol attı, 18 gol yedi.

Bochum, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Bochum, deplasmanda 14 kez ağları sarsarken, 21 kez topu kendi kalesinde gördü.