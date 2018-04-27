Union Comercio - Academia Cantolao rakamlar

Peru Premier Lig Torneo De Verano Grup B maçında Union Comercio ile Academia Cantolao, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 23:30. 6 puanlı Union Comercio 8. sırada bulunuyor, Academia Cantolao 17 puana sahip ve 5. sırada. Union Comercio, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Academia Cantolao son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 423. İddaa'da Union Comercio kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Academia Cantolao kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Union Comercio son haftadaki Sporting Cristal müsabasında 2-0 yenildi.

Academia Cantolao ise Universitario maçında 1-0 kazandı.

Union Comercio, evinde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 8 gol atıp 11 gol yedi.

Academia Cantolao, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Academia Cantolao 4 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.