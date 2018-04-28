Union Comercio - Academia Cantolao rakamlar

Peru Premier Lig Torneo De Verano Grup B heyecanı devam ediyor. Union Comercio, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Academia Cantolao takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 23:30. 6 puanlı Union Comercio 8. sırada bulunuyor, Academia Cantolao 17 puana sahip ve 5. sırada. Union Comercio, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Academia Cantolao, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 423 kodlu maçı oynayanlar; Union Comercio galibiyet oranı 1.60, beraberlik oranı 3.20, Academia Cantolao galibiyet oranı 3.75. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Union Comercio önceki hafta Sporting Cristal mücadelesinde 2-0 yenildi.

Academia Cantolao ise Universitario maçında 1-0 kazandı.

Union Comercio, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Union Comercio, kendi sahasında 8 gol attı, 11 gol yedi.

Academia Cantolao, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Academia Cantolao, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.