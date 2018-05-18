Union Comercio - Academia Cantolao rakamlar

Peru Premier Lig Apertura maçında Union Comercio ile Academia Cantolao, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 23:30. Union Comercio, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Academia Cantolao son 5 mücadelede 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 314. İddaa'da Union Comercio kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Academia Cantolao kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Union Comercio son haftadaki Academia Cantolao müsabasında 1-0 kazandı.

Academia Cantolao ise Union Comercio maçında 1-0 yenildi.