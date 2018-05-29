Union Comercio - Universidad San Martin maçı rakamları

Union Comercio ve Universidad San Martin, 30 Mayıs 2018 Çarşamba günü Peru Premier Lig Apertura maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 23:30. Union Comercio 3 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Universidad San Martin 2 puanda ve 12. sırada. Ev sahibi Union Comercio, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Universidad San Martin son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 249 kodlu maçı oynayanlar; Union Comercio galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Universidad San Martin galibiyet oranı 0.00.

Union Comercio önceki hafta Sporting Cristal mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Universidad San Martin, Real Atletico Garcilaso karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Union Comercio, 2 gol attı ve 0 gol yedi.

Universidad San Martin, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Universidad San Martin 1 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.