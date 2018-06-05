Union Comercio - Universitario sahaya çıkıyor

Peru Premier Lig Apertura heyecanı devam ediyor. Union Comercio, 06 Haziran 2018 Çarşamba günü Universitario takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 23:30. Union Comercio 4 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Universitario 4 puanda ve 8. sırada. Union Comercio son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Universitario son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 497 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Union Comercio kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Universitario sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Union Comercio son haftadaki Sporting Cristal müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Universitario ise Academia Cantolao karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Union Comercio, 2 gol attı ve 0 gol yedi.

Universitario ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Universitario, 3 gol atarken 3 gol yedi.