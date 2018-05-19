Union Espanola - Colo_Colo rakamlar

Şili Premier Lig maçında Union Espanola ile Colo_Colo, 20 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 00:30. Maç öncesi Union Espanola 19 puanla 8. sırada, Colo_Colo 24 puanla 5. sırada bulunuyor. Ev sahibi Union Espanola, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Colo_Colo, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 170 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Union Espanola kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 2.90, Colo_Colo sahadan galip ayrılırsa 2.50 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Union Espanola önceki hafta Audax Italiano mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Colo_Colo ise Cobresal maçında 1-3 kazandı.

Union Espanola, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Union Espanola, kendi sahasında 13 gol attı, 7 gol yedi.

Colo_Colo, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Colo_Colo 7 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.