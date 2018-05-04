Union Espanola - San Luis De Quillota sahaya çıkıyor

Union Espanola ve San Luis De Quillota, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Şili Premier Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 02:00. Maç öncesi Union Espanola 16 puanla 9. sırada, San Luis De Quillota 10 puanla 12. sırada bulunuyor. Ev sahibi Union Espanola, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. San Luis De Quillota son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 230. İddaa'da Union Espanola kazanır 1.60, berabere biter 3.20, San Luis De Quillota kazanır 3.75 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Union Espanola son hafta oynanan Colo_Colo maçında 5-2 yenildi.

San Luis De Quillota ise Universidad Catolica maçında 0-2 kazandı.

Union Espanola, evinde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 9 gol atıp 7 gol yedi.

San Luis De Quillota, dış sahada 0 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda San Luis De Quillota 3 kez gol sevinci yaşadı, 12 kez topu ağlarında gördü.