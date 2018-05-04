Union La Calera - Audax Italiano karşılaşma önü

Şili Premier Lig heyecanı devam ediyor. Union La Calera, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Audax Italiano takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 23:30. 19 puanlı Union La Calera 5. sırada bulunuyor, Audax Italiano 7 puana sahip ve 14. sırada. Union La Calera, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Audax Italiano son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 413. İddaa'da Union La Calera kazanır 1.65, berabere biter 3.20, Audax Italiano kazanır 3.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Union La Calera önceki hafta Santiago Wanderers mücadelesinde 1-0 yenildi.

Audax Italiano, O Higgins karşılaşmaında 3-2 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Union La Calera, 9 gol attı ve 7 gol yedi.

Audax Italiano ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Audax Italiano, 3 gol atarken 9 gol yedi.