Union La Calera - O Higgins maçı öncesi rakamlar

Şili Premier Lig maçında Union La Calera ile O Higgins, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 22:00. Maç öncesi Union La Calera 25 puanla 3. sırada, O Higgins 20 puanla 7. sırada bulunuyor. Union La Calera son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. O Higgins, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 294. İddaa'da Union La Calera kazanır 1.95, berabere biter 3.00, O Higgins kazanır 2.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Union La Calera önceki hafta Santiago Wanderers mücadelesinde 1-0 yenildi.

O Higgins ise Audax Italiano karşılaşmasında 3-2 kazandı.

Union La Calera, evinde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 10 gol atıp 7 gol yedi.

O Higgins, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. O Higgins, deplasmanda 10 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.