Union Santa Fe - Independiente düellosu

Arjantin Premier Lig heyecanı devam ediyor. Union Santa Fe, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Independiente takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 23:45. Union Santa Fe 40 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Independiente 46 puanda ve 5. sırada. Union Santa Fe, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Independiente son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 370 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Union Santa Fe kazanırsa 2.30, beraberlik çıkarsa 2.70, Independiente sahadan galip ayrılırsa 2.50 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.35, üst oranı 2.15. Karşılıklı gol var 1.65, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Union Santa Fe son hafta oynanan Boca Juniors maçında 2-1 yenildi.

Independiente, Lanus karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Union Santa Fe, evinde 6 galibiyet, 6 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 19 gol atıp 7 gol yedi.

Independiente ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 7 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Independiente, 15 gol atarken 5 gol yedi.