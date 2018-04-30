Union Santa Fe - Talleres Cordoba düellosu

Arjantin Premier Lig heyecanı devam ediyor. Union Santa Fe, 01 Mayıs 2018 Salı günü Talleres Cordoba takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 01:00. 37 puanlı Union Santa Fe 13. sırada bulunuyor, Talleres Cordoba 44 puana sahip ve 6. sırada. Ev sahibi Union Santa Fe, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Talleres Cordoba, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 678 kodlu maçı oynayanlar; Union Santa Fe galibiyet oranı 1.95, beraberlik oranı 2.90, Talleres Cordoba galibiyet oranı 2.90. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Union Santa Fe önceki hafta Boca Juniors mücadelesinde 2-1 yenildi.

Talleres Cordoba ise San Lorenzo maçında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 6 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Union Santa Fe, 16 gol attı ve 7 gol yedi.

Talleres Cordoba, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Talleres Cordoba, deplasmanda 10 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.