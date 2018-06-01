Univ College Dublin - Cobh Ramblers sahaya çıkıyor

İrlanda 1.Lig maçında Univ College Dublin ile Cobh Ramblers, 01 Haziran 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:45. Maç öncesi Univ College Dublin 29 puanla 1. sırada, Cobh Ramblers 14 puanla 8. sırada bulunuyor. Ev sahibi Univ College Dublin, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Cobh Ramblers, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 171 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Univ College Dublin kazanırsa 1.40, beraberlik çıkarsa 3.75, Cobh Ramblers sahadan galip ayrılırsa 4.60 oranını elde edecekler.

Univ College Dublin son hafta oynanan Athlone Town maçında 0-4 kazandı.

Cobh Ramblers ise Waterford United karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Univ College Dublin, evinde 5 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 15 gol atıp 7 gol yedi.

Cobh Ramblers, dış sahada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Cobh Ramblers 9 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.