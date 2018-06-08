Univ College Dublin - Drogheda United karşılaşma önü

İrlanda 1.Lig maçında Univ College Dublin ile Drogheda United, 08 Haziran 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:45. Univ College Dublin 32 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Drogheda United 31 puanda ve 2. sırada. Univ College Dublin son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Drogheda United, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 167. İddaa'da Univ College Dublin kazanır 1.80, berabere biter 3.00, Drogheda United kazanır 3.20 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Univ College Dublin son hafta oynanan Drogheda United maçında 2-0 kazandı.

Drogheda United ise Univ College Dublin karşılaşmasında 2-0 yenildi.

Univ College Dublin, evinde 6 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 18 gol atıp 8 gol yedi.

Drogheda United, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Drogheda United, deplasmanda 19 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.