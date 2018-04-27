Univ College Dublin - Wexford Youths karşılaşma önü

İrlanda 1.Lig heyecanı devam ediyor. Univ College Dublin, 27 Nisan 2018 Cuma günü Wexford Youths takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:45. Maç öncesi Univ College Dublin 19 puanla 1. sırada, Wexford Youths 7 puanla 9. sırada bulunuyor. Univ College Dublin, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Wexford Youths, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 211 kodlu maçı oynayanlar; Univ College Dublin galibiyet oranı 1.25, beraberlik oranı 4.00, Wexford Youths galibiyet oranı 7.00.

Univ College Dublin önceki hafta Athlone Town mücadelesinde 0-4 kazandı.

Wexford Youths ise Longford Town maçında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Univ College Dublin, 9 gol attı ve 5 gol yedi.

Wexford Youths ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Wexford Youths, 2 gol atarken 8 gol yedi.