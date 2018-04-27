Univ College Dublin - Wexford Youths karşılaşma önü

İrlanda 1.Lig maçında Univ College Dublin ile Wexford Youths, 27 Nisan 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:45. Univ College Dublin 19 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Wexford Youths 7 puanda ve 9. sırada. Ev sahibi Univ College Dublin, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Wexford Youths, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 211 kodlu maçı oynayanlar; Univ College Dublin galibiyet oranı 1.25, beraberlik oranı 4.00, Wexford Youths galibiyet oranı 7.00.

Univ College Dublin önceki hafta Athlone Town mücadelesinde 0-4 kazandı.

Wexford Youths, Longford Town karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Univ College Dublin, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Univ College Dublin, kendi sahasında 9 gol attı, 5 gol yedi.

Wexford Youths ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Wexford Youths, 2 gol atarken 8 gol yedi.