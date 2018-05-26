Universidad Catolica - Antofagasta maç önü

Şili Premier Lig maçında Universidad Catolica ile Antofagasta, 27 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 03:00. 33 puanlı Universidad Catolica 1. sırada bulunuyor, Antofagasta 25 puana sahip ve 4. sırada. Universidad Catolica, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Antofagasta, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 218. İddaa'da Universidad Catolica kazanır 1.60, berabere biter 3.20, Antofagasta kazanır 3.75 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Universidad Catolica önceki hafta Universidad Concepcion mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Antofagasta ise O Higgins maçında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Universidad Catolica, 13 gol attı ve 5 gol yedi.

Antofagasta, dış sahada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Antofagasta 11 kez gol sevinci yaşadı, 11 kez topu ağlarında gördü.