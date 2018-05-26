Universidad Catolica - El Nacional maçı öncesi rakamlar

Ekvador Premier A 1.Aşama heyecanı devam ediyor. Universidad Catolica, 27 Mayıs 2018 Pazar günü El Nacional takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 00:00. Maç öncesi Universidad Catolica 26 puanla 3. sırada, El Nacional 18 puanla 8. sırada bulunuyor. Universidad Catolica son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. El Nacional, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 202 kodlu maçı oynayanlar; Universidad Catolica galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, El Nacional galibiyet oranı 0.00.

Universidad Catolica son hafta oynanan Barcelona SC maçında 1-2 yenildi.

El Nacional ise Deportivo Cuenca maçında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Universidad Catolica, 16 gol attı ve 6 gol yedi.

El Nacional ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. El Nacional, 7 gol atarken 12 gol yedi.