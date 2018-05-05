Universidad Catolica - Huachipato maçı heyecanı

Şili Premier Lig maçında Universidad Catolica ile Huachipato, 06 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 02:00. 28 puanlı Universidad Catolica 1. sırada bulunuyor, Huachipato 16 puana sahip ve 8. sırada. Ev sahibi Universidad Catolica, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Huachipato, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 419. İddaa'da Universidad Catolica kazanır 1.55, berabere biter 3.30, Huachipato kazanır 4.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.40. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Universidad Catolica önceki hafta Huachipato mücadelesinde 3-2 yenildi.

Huachipato ise Universidad Catolica karşılaşmasında 3-2 kazandı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Universidad Catolica, 9 gol attı ve 3 gol yedi.

Huachipato, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Huachipato, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.