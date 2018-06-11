Universidad Catolica - Jose Teran rakamlar

Ekvador Premier A 1.Aşama maçında Universidad Catolica ile Jose Teran, 12 Haziran 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 03:15. 30 puanlı Universidad Catolica 3. sırada bulunuyor, Jose Teran 20 puana sahip ve 8. sırada. Ev sahibi Universidad Catolica, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Jose Teran, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 336 kodlu maçı oynayanlar; Universidad Catolica galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Jose Teran galibiyet oranı 0.00.

Universidad Catolica son hafta oynanan Barcelona SC maçında 1-2 yenildi.

Jose Teran, Emelec karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Universidad Catolica, 17 gol attı ve 7 gol yedi.

Jose Teran ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Jose Teran, 11 gol atarken 11 gol yedi.