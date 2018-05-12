Universidad Catolica - River Plate maçı istatistikleri

Ekvador Premier A 1.Aşama heyecanı devam ediyor. Universidad Catolica, 13 Mayıs 2018 Pazar günü River Plate takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 00:00. 23 puanlı Universidad Catolica 3. sırada bulunuyor, River Plate 8 puana sahip ve 11. sırada. Ev sahibi Universidad Catolica, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. River Plate, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 371 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Universidad Catolica kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, River Plate sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Universidad Catolica önceki hafta Barcelona SC mücadelesinde 1-2 yenildi.

River Plate, LDU-Quito karşılaşmaında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Universidad Catolica, 14 gol attı ve 5 gol yedi.

River Plate, dış sahada 0 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda River Plate 4 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.