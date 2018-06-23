Universidad Catolica - Tecnico Universitario rakamlar

Ekvador Premier A 1.Aşama maçında Universidad Catolica ile Tecnico Universitario, 24 Haziran 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 02:00. Maç öncesi Universidad Catolica 34 puanla 3. sırada, Tecnico Universitario 12 puanla 12. sırada bulunuyor. Universidad Catolica son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Tecnico Universitario son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 191 kodlu maçı oynayanlar; Universidad Catolica galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Tecnico Universitario galibiyet oranı 0.00.

Universidad Catolica son hafta oynanan Valle Del Chota maçında 1-4 kazandı.

Tecnico Universitario, Atletico Audaz karşılaşmaında 2-0 kazandı.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Universidad Catolica, 18 gol attı ve 8 gol yedi.

Tecnico Universitario, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Tecnico Universitario, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 19 kez topu kendi kalesinde gördü.