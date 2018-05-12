Universidad Catolica - Universidad de Chile karşılaşma önü

Şili Premier Lig heyecanı devam ediyor. Universidad Catolica, 13 Mayıs 2018 Pazar günü Universidad de Chile takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:00. Maç öncesi Universidad Catolica 31 puanla 1. sırada, Universidad de Chile 24 puanla 3. sırada bulunuyor. Universidad Catolica, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Universidad de Chile, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 500 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Universidad Catolica kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Universidad de Chile sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Universidad Catolica son hafta oynanan Universidad Concepcion maçında 0-0 berabere kaldı.

Universidad de Chile ise San Luis De Quillota maçında 1-0 kazandı.

Universidad Catolica, evinde 6 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 12 gol atıp 4 gol yedi.

Universidad de Chile ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Universidad de Chile, 9 gol atarken 9 gol yedi.