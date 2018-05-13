Universidad Concepcion - Antofagasta düellosu

Universidad Concepcion ve Antofagasta, 14 Mayıs 2018 Pazartesi günü Şili Premier Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 03:00. 26 puanlı Universidad Concepcion 2. sırada bulunuyor, Antofagasta 22 puana sahip ve 6. sırada. Universidad Concepcion son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Antofagasta, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 590 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Universidad Concepcion kazanırsa 1.90, beraberlik çıkarsa 3.00, Antofagasta sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Universidad Concepcion önceki hafta Palestino mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Antofagasta ise Deportes Temuco karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Universidad Concepcion, 5 gol attı ve 3 gol yedi.

Antofagasta, dış sahada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Antofagasta 9 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.