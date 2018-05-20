Universidad Concepcion - Universidad Catolica maçı ne zaman?

Universidad Concepcion ve Universidad Catolica, 21 Mayıs 2018 Pazartesi günü Şili Premier Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 00:30. Universidad Concepcion 29 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Universidad Catolica 32 puanda ve 1. sırada. Universidad Concepcion, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Universidad Catolica, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 318 kodlu maçı oynayanlar; Universidad Concepcion galibiyet oranı 2.50, beraberlik oranı 2.90, Universidad Catolica galibiyet oranı 2.20. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Universidad Concepcion önceki hafta Universidad Catolica mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Universidad Catolica ise Universidad Concepcion karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Universidad Concepcion, 8 gol attı ve 5 gol yedi.

Universidad Catolica, dış sahada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Universidad Catolica 7 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.