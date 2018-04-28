Universidad de Chile - Universidad Concepcion rakamlar

Şili Premier Lig heyecanı devam ediyor. Universidad de Chile, 29 Nisan 2018 Pazar günü Universidad Concepcion takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 23:30. Universidad de Chile 21 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Universidad Concepcion 20 puanda ve 3. sırada. Ev sahibi Universidad de Chile, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Universidad Concepcion, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 644 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Universidad de Chile kazanırsa 1.70, beraberlik çıkarsa 3.10, Universidad Concepcion sahadan galip ayrılırsa 3.30 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Universidad de Chile son hafta oynanan Huachipato maçında 2-2 berabere kaldı.

Universidad Concepcion ise Cobresal maçında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Universidad de Chile, 9 gol attı ve 6 gol yedi.

Universidad Concepcion, dış sahada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Universidad Concepcion 10 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.