Universidad de Chile - Universidad Concepcion rakamlar

Universidad de Chile ve Universidad Concepcion, 29 Nisan 2018 Pazar günü Şili Premier Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 23:30. Maç öncesi Universidad de Chile 21 puanla 2. sırada, Universidad Concepcion 20 puanla 4. sırada bulunuyor. Universidad de Chile son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Universidad Concepcion, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 644 kodlu maçı oynayanlar; Universidad de Chile galibiyet oranı 1.70, beraberlik oranı 3.10, Universidad Concepcion galibiyet oranı 3.30. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Universidad de Chile son haftadaki Huachipato müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Universidad Concepcion ise Cobresal karşılaşmasında 2-0 yenildi.

Universidad de Chile, evinde 3 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 9 gol atıp 6 gol yedi.

Universidad Concepcion, dış sahada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Universidad Concepcion 10 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.